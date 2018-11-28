Ankara Anlaşmalıların dava talebi kabul edildi

BİRLEŞİK Krallık’ta yaşayan Türk iş insanlarınca kurulmuş kar amacı gütmeyen bir şirket olan Alliance of Turkish Businesspeople tarafından, Ankara Anlaşmalıların haklarını geri kazanma talebi için yaptığı dava talebi ‘Yüksek Mahkeme’ tarafından kabul edildi.

20 bin kişinin üzerinde Ankara Anlaşmalı iş insanını etkileyebileceği düşünülen bu dava ile ilgili yapılan başvurunun kabul edilmesi büyük bir sevinçle karşılanırken, daha önce benzer türdeki davalardan olumlu sonuç alınması ise davanın olumlu sonuçlanabilmesi umutlarını arttırıyor.

BAĞIŞLAR 60 BİN STERLİNİ AŞTI, HEDEF 100 BİN

Sunulan tüm anlaşma şartlarını kabul edip İngiltere’de iş kuran Ankara Anlaşmalılar, 16 Mart tarihinde bir anda değişen şartlarla artık 5 yıl sonunda süresiz oturum için başvuru yapabilecekler. Ayrıca, 2 bin 389 pound ücret ödemek zorunda kalacak iş insanlarına birde dil sınavı mecburiyeti getirildi. Bu durumda 4 kişilik bir ailenin 10 bin pound civarında bir ücret ödemesi gerekecek. Bu dava ile 16 Mart öncesi eski haklarını geri kazanabileceklerine inanan Ankara Anlaşmalılar dava masrafları için şu ana kadar 60 bin sterlinin üzerinde bir parayı toplamayı başardılar. Kar amacı gütmeyen şirketin yöneticileri, davanın toplam masraflarının 100 bin sterlini bulacağını, şimdi geri kalan paranın da hızlı bir şekilde toplanması gerektiğini belirtiyorlar.

Şirketin kurucularından Leni Candan, “Bu dava toplumumuzun böyle haksız uygulamalara sessiz kalmayacağını göstermek açısından çok büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızı davamıza sahip çıkmaya ve bize destek olmaya çağırıyoruz.” dedi.

SİZDE ‘DESTEK’ VERİN

Özellikle İngiltere’de yaşayan Türk toplumuna maddi ve manevi birçok destek sağlayan Ankara Anlaşmalı iş insanlarının bu davasına sizde destek vermek istiyorsanız https://www.gofundme.com/ecaa2ilr adresi üzerinden bağışta bulunabilirsiniz.