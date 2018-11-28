Kıbrıslı Türk modacı Aslantürk, X Factor final yarışmacısı için elbise tasarladı

DÜNYACA ünlü Kıbrıslı Türk modacı Mustafa Aslantürk, 1 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan X Factor şarkı yarışmasında finale kalan Scarlett Lee’nin elbisesini tasarladı.

Yeni başarılara imza atmaya devam eden Mustafa Aslantürk, bu kez X Factor, televizyon şarkı yarışmasında finale kalan yarışmacı için özel bir elbise tasarladığını açıkladı.

Londra Gazete’ye konuşan Mustafa Aslantürk, Scralett Lee’nin elbisesini tasarlayacağı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti, “Herşey çok ani gelişti, dün akşam X Factor tarafından ulaşıldım ve elbiseyi tasarlamamı rica etti ve bende kabul ettim. X Factor finali Cumartesi akşamı gerçekleşecek, inanılmaz derecede yoğunum fakat bu elbiseyi tasarlamakta büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

X Factor finaline kalan 21 yaşındaki Scarlett Lee İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, Mustafa Aslantürk’e teşekkür ederek şu ifadeyi kullandı:

“Cumartesi akşamı X Factor finalinde giyeceğim elbise için Mustafa Aslantürk’e şimdiden çok teşekkür ederim. Bu kadar kısa bir sürede benim için mucize yaratacağı içi kendisine minnettarım, seni çok seviyorum!”

Aslantürk, 2010 yılında İngiltere’nin “En İyi Çıkış Yapan Yeni Tasarımcısı” seçilen Kıbrıs asıllı Mustafa Aslantürk, “Şadiye” markasıyla özel günlerin aranılan modacısı olmuştu.

Düğün, nişan ve özel davetlerin gelinlik ve göz alıcı kıyafetleriyle bilinen 38 yaşındaki modacı Mustafa Aslantürk, İngiltere’deki seçkinleri giydirmeyi devam ediyor. Aslantürk, Kuzey Kıbrıs’a da sıkça ziyaret ederek mesleğini adada da sürdürüyor.

Aslantürk, Londra’nın ünlü gelinlik modacısı Şadiye Balıkçıoğlu’ndan mesleğinin püf noktalarını öğrendiğini ve emekliye ayrıldıktan sonra markasını devraldığını kaydetti.