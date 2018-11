Day-Mer, ırkçılığa ve eğitim kesintilerine karşı yürüdü

LONDRA’DA göçmenlerin Brexit tartışmaları etrafında sürekli gündemde tutulmasını protesto için ‘Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk’ adlı sivil toplum hareketi tarafından bü­yük bir yürüyüş düzenlendi.

Day-Mer’in de katıldığı ırkçılığa karşı yürüyüş, 17 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Londra dışındaki kentlerden de katılımın olduğu dev gösteri Stand up to Racism, Unite Against Fas­cism, Love Music Hate Racism ve İşçi Partisi Gölge İçişleri Bakanı Hackney Milletvekilli Diane Abbot ve Gölge Maliye Bakanı John McDonnell’ın desteğiyle düzenlendi.

Day-Mer eğitim kesintilerine karşı tepkisini göstermek amacıyla 20 Kasım Salı günü yürüyüşe katıldı. Yürüyüş yoğun bir katılımla gerçekleşti. Eğitimdeki kesintilere karşı düzenlenen yürüyüşün amacı, “öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim kesintilerine karşı” olarak açıklandı.

“Üniversitelerin paralı hale getirildiği İngiltere’de ilk ve ortaokullar eğitim kesintileri nedeni ile çocuklarımızın ihtiyacı olan eğitimi vermekten uzaklaştırılıyor” şeklinde açıklamada bulunan Day-Mer, 20 Kasım Salı akşamı düzenlenen eylemle sesini duyurdu.