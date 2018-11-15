Palmers Green’de noel ışıkları yandı

Geleneksel olarak Palmers Green’de her yıl yanan noel ışıkları, yeni yıla aylar kala 2018’in Kasım ayında yine yandı.

1 saat önce
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Geleneksel olarak Palmers Green’de her yıl yanan noel ışıkları, yeni yıla aylar kala 2018’in Kasım ayında yine yandı.

2019’u heyecanla bekleyen insanlar, Londra’nın kuzeyinde bulunan Pamers Green meydanında, Enfield Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kutlamaya katıldı.

Yoğun ilgiyle karşılanan noel kutlamasında meydana konulan süslü noel ağacının ışıkları yakıldı.

Palmers Green kutlama alanına gelen araç içerisinde, noel baba kostümü giyen kişiler, çocuklara şeker ve çikolata atarak, kutlamaya coşku kattı.

Katılanlar arasında Enfield Southgate İşçi Partisi Milletvekilli Bambos Charalambos ve Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Kate Anolue vardı.

 

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