Kelami Dedezade için anma töreni gerçekleştirilecek İngiltere Türk Dili ve Eğitim Konsorsiyumu eski Başkanı Kelami Dedezade için anma töreni düzenlenecek.

İngiltere Türk Dili ve Eğitim Konsorsiyumu eski Başkanı Kelami Dedezade için anma töreni düzenlenecek.

Kelami Dedezade için gerçekleştirilecek olan anma törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak.

Londra’da düzenlenecek olan tören, 17 Kasım Cumartesi günü 19.00’da Duke’s Aldridge Academy, Truloch Road, Tottenham N17 0PG London adresinde gerçekleştirilecek.

KELAMİ DEDEZADE KİMDİR?

Londra Türk Radyosu (LTR)’nun Yönetim Kurulu başkanlığını da bir süre yürüten Kelami Dedezade, özellikle eğitim alanındaki çalışmalarıyla önemli hizmetler verdi.

Aslen Lefkoşa doğumlu olan Dedezade, İngiliz okullarında müfettişlik yaparken, üniversitelerde de öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Son dönemde İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumunun da başkanlığını yürüttü.

Bir süreden beri rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören 66 yaşındaki Kelami Dedezade, evli ve iki çocuk babasıydı.

13 Temmuz Cuma günü hayatını kaybeden Dedezade 17 Temmuz Salı günü “Trentpark Cemetery in Cockfosters” Müslüman mezarlığında, sevenleri son yolculuğuna uğurladı.