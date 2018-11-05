‘Toplumdaki Siyahların Tarihi’ etkinliği gerçekleşti

‘Toplumdaki Siyahların Tarihi’ başlıklı etkinlik, 2 Kasım Cuma akşamı saat 19’da, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşti.

Oldukça yoğun ilgi gören etkinlikte, Florenza İncirli, Ertanç Hidayettin ve Seda konuşmacı olarak katıldı.

Kıbrıslı ve Türkiyeli Türk toplumunun siyah üyeleri, düzenlenen etkinlikte, toplumdaki siyahların kökleri ve kendilerine özgü kültürlerini ele alındı. Ayrıca, etkinlikte ilginç fotoğrafların fotoğraflar katılımcılarla paylaşıldı.

İngiltere genelinde siyahların tarihinin ele alınacağı bu ayda, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ile ortak bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, toplumdaki siyahların kökleri hakkında araştırmalar yapan Kıbrıslı sanatçı Serap Kanay sunum yaptı.

Kıbrıslı sanatçı Serap Kanay, uzun erimli bir araştırma sonunda atalarının adaya Afrika’dan geldiğini ve asırlardan beri yaşadıkları bu topraklardaki sayılarının 2 bin civarında olduğunu tespit etti. Siyah Kıbrıslılar’ın kökleriyle ilgili çalışmasının ilk sonuçlarını “Connections-Bizler” adıyla “İnanç Sıçrayışları” isimli uluslararası sergiyle tanıtan Serap Kanay, bu araştırmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Amcasının ölümü üzerine Londra’da hayatında ilk kez cenazeye gittiğini anlatan

Serap Kanay, “Cenazedeki insanların çoğunluğu siyahtı. Çoğu tanımadığım, akraba bağlantısı olmayan insanlardı ama hemen hemen tamamı siyah Kıbrıslı’ydı. Mezarlığa girince sanki Kıbrıs’da bir köye gittim ve beni karşılamaya gelen birçok insanla tanıştım. Orada hissettiğim duygunun huzur olması beni çok şaşırttı… Ve o gün araştırmaya karar verdim” diye devam etti.

Kanay, ten renkleri nedeniyle siyah Kıbrıslılar arasında Gara Mehmet’ler, Gara Hatice’ler oldukça yaygın diyerek şunları söyledi:

“Ayrıca hemen hemen her ailede “Mercan’ isminin bulunması da araştırmayla ortaya çıkan ilginç, dikkat çekici bilgilerden. Yani tüm Kıbrıs¬lıların yakından bildikleri Mercan isminin de hikâyesi var… İşçi, kâhya olarak çalıştırılan siyah erkeklere koyu kırmızı, bordo, o zamanki adıyla ‘mercan’ renginde bellik, kemer takılırmış. Bu insanlara isim vermek yerine, onları çalıştıran ev sahipleri bu kemerlerin rengiyle ‘Mercan’ diye hitap ederlermiş. Zamanla Mercan isim olarak yerleşmiş.”

Serap Kanay, “Köklerine ulaşma yolunda mesafe almaktan son derece mutluyum” diye devam etti.