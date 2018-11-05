13 yaşındaki çocuğa cinsel taciz suçlaması Doğu Londra’da dokuz kadına yönelik cinsel tacizi araştıran polis,13 yaşındaki bir çocuğu tutukladı.

Doğu Londra’da dokuz kadına yönelik cinsel tacizi araştıran polis,13 yaşındaki bir çocuğu tutukladı.

Beş haftalık süre boyunca dokuz kadına yönelik bazı gençlerin cinsel tacizde bulunduğu ihbarını alan polisin konuyla ilgili araştırmasının devam ettiği belirtildi.

Scotland Yard tarafından yapılan açıklamada 6 Eylüll-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen cinsel tacize yönelik saldırıların daha çok Poplar bölgesindeki Blackwall Way civarında olduğu vurgulandı.

Bölgedeki devriyeleri arttıran Scotland Yard’ın açıklamasında, yollarda yalnız yürüyen kadınlar uyarıldı ve dikkatli olmaları istendi.