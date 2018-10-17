Semra Eren-Nijhar yeni kitabını tanıttı

YAZAR ve Sosyolog Semra Eren – Nijhar, TC Londra Başkonsolosluğu’nda , ‘Londralı Türkler’ (Turks İn London) ismindeki yeni kitabını tanıttı.

TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’in ev sahipliğinde düzenlenen kitap tanıtım resepsiyonuna, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, KKTC Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, kitabın içeriğine değinerek, Londra’da yaşayan Türk toplumlarının seslerinin duyulması gerektiğini belirtti. Ayrıca bu alanda yeterince çaba sarf edilmediği ve Semra Eren – Nijar’ın kitabının gelecekteki çalışmaları yönlendireceğini umut ettiğini söyledi.

Kitabıyla ilgi bilgi veren Yazar ve Sosyolog Semra Eren – Nijhar, ‘Londralı Türkler’ ismindeki yeni kitabının yolcuğunun 2000 yıllarında başladığını ve Oxford Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini söyledi.

Avrupa’da yaşayan Türklerin gündeminin yeterince ortaya koyulmadığını söyleyen Semra Eren – Nijhar, “Bu bağlamda ise akademik çalışmalarıma son vererek, kendi araştırma ve danışma şirketimi açarak ilk çalışmamı Londra’daki Türkler üzerine yapmaya başladım. Bu çalışma 2006 yılında tamamlandı, o dönem Londra Büyük Şehir Belediye binasında sergim gerçekleşmişti.

Bu kitabı biraz dinlenmeye ve biraz demlenmeye bırakmıştım. Şimdi kitap olarak yayınlandı. Burada sayımızın çok olmasına, ekonomik, politik ve kültürel açılardan güçlü olmamıza rağmen, maalesef bizleri yeteri kadar anlatan kaynak yok.

Bundan dolayı ben bu yola çıktım. Yol sırasında her kesimden farklı vatandaşlarımızla tanışmış oldum ve yeterince seslerini duyuramadıklarını öğrendim. Farklı kökenli vatandaşlarımız ile birlikte biyografi çerçevesinde bir çalışma ortaya çıktı. Kitabımda yapmak istediğim en önemli noktalarında birisi ise şu; yaşamış, isim yapmış ve iz bırakmış insanlarımıza ışık tutmak. Kitabımdaki bazı isimler şu an hayatta değil ama onların hikayeleri bizlerle olacak.”

Semra Eren – Nijar etkinliğe katılan ve kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Resepsiyonda ayrıca yazar Nijhar, okuyucularla bir araya gelerek kitabını imzaladı.

Dünya’nın prestijli üniversitelerinden İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’ndeki akademisyenlik görevinden 2001 yılında ayrılan Semra Eren-Nijhar, sosyolojik ve sanatsal çalışmalarını 24 yıldır yaşadığı İngiltere’de sürdürmeye devam ediyor.