‘Farklı İnançlar Formu’  Haringey’de gerçekleşti

HARİNGEY ve Londra belediyeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Farklı İnançlar Formu’, 4 Ekim Perşembe günü Haringey Civic Centre’de gerçekleşti.

Farklı İnançlar Formuna, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Yönetim Üyeleri Dilan Güven ve Devrim Kultu katıldı.

4 Ekim Perşembe günü gerçekleşen etkinlikte, sokak çeteleri, uyuşturucu ile mücadele ve inanç kurumları gibi konular ele alındı. Ayrıca, belediyelerin daha iyi yaşama ortamı yaratmayı üstelenebilecekleri sorumluluklar konuşuldu.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Yöneticisi Dilan Güven, ‘Farklı İnançlar Formu’ hakkında Londra Gazete’ye bilgi verdi.

Güven, forum hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Farklı İnançlar Formu, Haringey’de bulunan farklı inanç kurumlarının liderlerinden oluşuyor. Geçen hafta gerçekleşen etkinlik toplantıydı ve yeni bir oluşum.

SİLAH VE BIÇAK KULLANIMI ARTIYOR

Üçüncü toplantının konusu ise gençlerle ilgiliydi ve gençlerin mevcut sorunlarına değindik. Mesela şuan gençlerin en büyük sorunlarından biri Londra’da silah ve bıçaklama suçları. Bilindiği üzere son bir yılda silah ve bıçak kullanımı gittikçe artıyor. Bu konu üzerine bizlere daha fazla bilgi vermek için Haringey Belediyesi Meclis Üyesi Mark Blake sunum yaptı. Mark Blake bize önemli bilgiler aktardı ve verimli bir toplantı oldu.

Toplantının başında inanç temsilcileri olarak kendimizden bahsettik. Farklı inançların farklı etkinlikleri ve kutlamaları hakkında konuştuk. Alevi toplumun temsilcileri olarak yakın bir zamanda gerçekleşecek olan ‘Alevi Gençlik Gecesi’ ile ilgili bilgi verdik ve davet ettik.

ALEVİ GENÇLERİN KİMLİK SORUNU

Etkinlikte özellikle gençlerin sorunlarına değindik. İAKM ve Cemevi olarak, Alevi gençlerin kimlik sorunu olduğunu belirttik. Gençlerimiz şuan çelişkili bir dönem içinde ve kültür savaşı yaşıyor. Alevi temsilcileri olarak bu konuya değindik. Yahudi inanç kurumu ise, mevcut çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gençlerin kültürlerine bağlı kalması için yapılan çalışmaları açıkladılar.”

Farklı İnançlar Formu’na, Haringey bölgesine ait iki tane polis yetkilisi etkinliğe katkı koyup bir sunum gerçekleştirdi. Gençler arasında artan suç oranları hakkında istatistik verileri paylaşıldı ve oldukça verimli bir sunum olduğu vurgulandı. Gençler ve polis arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.

Hükümet tarafından gerçekleşen bütçe kesintilerine rağmen, gençlerin meslek kurslarına teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.

Meclis Üyesi Mark Blake, gençlerin zorunlu bir şekilde akademik kurslar veya dersler almak zorunda olduğunu ve daha fazla meslek veya sportif kurslara teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir sonraki toplantının ise Ocak ayında olacağı açıklandı.