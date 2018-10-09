Gelirini düşük gösteren kebapçıya hapis cezası Gelirinin düşük olduğunu ve sahibi olduğu kebap ve pizza dükkanından yılda sadece 9 bin pound kazandığını iddia eden 44 yaşındaki Mehmet Tekağaç geçtiğimiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gelirinin düşük olduğunu ve sahibi olduğu kebap ve pizza dükkanından yılda sadece 9 bin pound kazandığını iddia eden 44 yaşındaki Mehmet Tekağaç geçtiğimiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

8 Ekim Salı günü, Liverpool Crown Mahkemesi’nde gerçekleşen müsadere duruşmasında Mehmet Tekağaç’a üç ay içinde 245 bin 105 pound ödeme emir verildi veya iki yıl daha hapis cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Manchester’ın Warrington bölgesinde bulunan Top Grill ismindeki kebap ve pizza dükkanının satışlarını inceleyen vergi memurları Tekağaç’ın vergi kaçırdığını tespit etmişti.

Vergi memurları Tekağaç’ın banka kayıtlarını, kişisel gelirini ve bir web sitesi aracılığıyla yapılan satış kayıtlarını inceledikten sonra beyan ettiği kazancından çok daha fazla kazandıklarını gördüler.

Bunun üzerine Padgate’in Viscount Yolu’ndaki yolunda yaşayan Tekağaç, üç ayrı dolandırıcılık suçundan yargılanırken, vergi kaçakçılığı ücreti 98 bin 381 pound, kurumlar vergisi tutarı 31 bin 244 pound ve Liverpool Crown Court’ta görülen davada 49 bin 528 pound vergi borcu ile toplamda yaklaşık 179 bin pound ödemeye mahkum edilmişti.

Müsadere duruşmasında, Tekağaç’ın suçlarını kabul etmeden kısa bir süre önce Padgate’teki Longbarn Centre’de, 305 bin pound değerinde arazi satın aldığı ortaya çıktı. Ayrıca, erkek kardeşi için Tekğaç’ın bir ev transferi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Mahkeme duruşmasında, Tekağac’ın sahip olduğu meşru bir gelirin ötesinde varlıklı bir yaşam tarzı yaşadığını belirtildi.

Dolayısıyla, Tekağac’ın hırsızlıktan suçlu olduğu ve 179 bin sterlinden daha fazla para ödemek zorunda olduğu anlamına geliyor.

Duruşmadan sonra, HMRC sahtekarlık soruşturma servisinin Asistan Müdür Yardımcısı Debbie Porter şunları söyledi:

“Tekağraç, sahibi olduğu kebap ve pizza dükkanından yılda sadece 9 bin pound kazandığını iddia etmişti. Söylediği yalanlar yavaş yavaş ortaya çıktı ve eğer çaldığı parayı geri ödemezse parmaklıklar ardında uzun bir süre daha kalacak.

Tekağaç’ın yaptığı şeyin cüzdandan para çalmaktan bir farkı yok. Bunun karşılığında almış olduğu ceza diğer işletmelere de örnek olmalı. Vergi kaçıran tüm işletmeleri vergi konusunda yakından inceliyoruz.”