BAF, ‘Aşure Günü’nde bir araya geldi

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) 30 Eylül Pazar günü Londra’nın Enfield bölgesinde, aşure günü etkinliği düzenledi. Birçok kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kazanlar dolusu aşure ikramı yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Londra Gazete’ye konuşan Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, tutulan Muharrem Orucu sonrasında Britanya’nın dört bir yanında aşurelerin kaynadığını ifade ederek, kaynayan ve dağıtılan aşurelerin birliğin, beraberliğin, sevginin, paylaşımın sembolü olduğunu söyledi. Aşure gününde dünyaya barış gelmesini ve dünyanın daha yaşanılan bir yer olmasını dileyen Erbil, “Aynen kazanın içerisindeki farklı tahılların bir araya gelip tatlı bir tat yaptığı gibi dünyadaki insanlar da farklılıklarıyla bir araya gelsin ve aşure olsun” dedi.

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil şunları söyledi:

“Britanya’nın dört bir yanında yaklaşık 2 haftadır aşurelerimiz kaynıyor ve dağıtılıyor. Tutulan Muharrem oruçlarından sonra kaynayan ve dağıtılan bu aşureler; birliğin, beraberliğin, sevginin, paylaşımın sembolüdür. Dünyaya barış gelsin, dünya daha yaşanılan bir yer olsun. Renk, dil, din, ırk ne olursa olsun ama insanlar birbirini sevsin mesajıdır. Aynen kazanın içerisindeki farklı tahılların bir araya gelip tatlı bir tat yaptığı gibi dünyadaki insanlar da farklılıklarıyla bir araya gelsin ve aşure olsun. Aşure tadında, aşure güzelliğinde, aşure Cem’inde buluşmak üzere.”