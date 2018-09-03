İADD ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı

96’NCI yıldönümü sebebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle Londra’da kutlanmaya devam etti. İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenmesi planlanan fakat hava muhalefeti sebebiyle ertelenen kutlama etkinliği, 2 Eylül Pazar günü Highbury Fields parkında gerçekleşen coşkulu bir kutlama ile gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe, İADD Başkanı Jale Özer, İADD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Dr. Ali Tekin Atalar, Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Ayşe Yumurtacı, Sayman Yıldız Kalkan, Halkla İlişkiler Sorumlusu Şebnem Uluçay, Sekreter Çiğdem Yılmaz, Gençlik, Kültür ve Sanat Sorumlusu Müslüm Alataş ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamaya gelen çok sayıda toplum üyesi katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı her yıl daha da coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Özer konuşmasında özetle şunları söyledi:

“30 Ağustos 2018’de; Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık anıtının 96. yılını idrak ediyoruz. 96 yıl önce, 26 Ağustos’ta başlayıp 9 Eylül’de düşman ordularını denize dökerek emperyalizme gereken dersi veren Türk ordusu bir destan yazmıştır. Bu öyle bir destandır ki, sadece gelecek kuşaklarımıza değil, mazlum ülkelere de örnek teşkil etmiş, onların kurtuluş savaşı başlatmalarına sebep olmuş bir destandır.

30 Ağustos kutsal Zafer Bayramı’mızın heyecanını yaşadığımız, yaşatmamız gerektiğini özümsediğimiz şu günlerde, demokrasinin kaynağı, ulusal birliğin dayanağı, inanç özgürlüğünün güvencesi olan laikliği, kendi ilkel, yobaz çıkarları için, din düşmanlığı ile suçlayıp, cumhuriyet değerlerine ve kurucularına, başta Atatürk olmak üzere saldıranlar ve saldırılara göz yumanlar çarpık yaklaşımlarıyla, aslında dindarlığı değil, din ticaretinin simsarları olarak, sahnede yer alıyorlar .Akıllarınca da tarihi yeniden yazmaya çalışıyorlar. Ancak Türk Ulusu buna asla izin vermeyecektir. Ulusal varlığımızın, Türk olma onurumuzun kutsal simgesi Cumhuriyet’imizi ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü takiyecilerden, yandaş çıkarcılardan, laiklik karşıtlarından korumak, kendini Türk bilen her yurttaşın insanlık ve namus borcudur, borcumuzdur. Ancak herkes şunu bilmelidir ki bu vatan sahipsiz değildir. Atatürk’ ün kurduğu Cumhuriyet tekrar laik olduğu yere dönecektir.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, 30 Ağustos 2018’te Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık anıtının 96nci yılını idrak ediyor, tüm yurtseverleri selamlıyoruz. Zafer Bayramı Hepimize Kutlu Olsun.”

Etkinlikte daha sonra, Atatürk’ün sevdiği bazı şarkılar söylendi ve çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, halat yarışı, yoğurt yarışı gibi düzenlenen yarışmalarda hem büyükler hem de küçükler keyifli bir zaman geçerdi.