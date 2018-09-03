Sadio Mane maçtan çıktı cami temizlemeye gitti

PREMIER Lig ekiplerinden Liverpool‘un yıldızı Saidou Mane’nin Leicester City’yi deplasmanda 2-1 yendikleri maçtan sonra, bir caminin abdesthanesini temizlerken görüntülenmesi İngiltere‘de ses getirdi.

Senegalli müslüman futbolcunun, amatör bir kamerayla çekilmiş görüntüleri İngiltere’de büyük ilgi çekerken, sosyal medyada da birçok takipçi tarafından büyük beğeniyle karşılandı. (SABAH)