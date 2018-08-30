Enfield’te, çevre kirliliğini önlemek için aralıksız denetim

Enfield Belediyesi, çevre kirliğini önlemek amacıyla denetimlere başlayacak.

Enfield Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sokaklara çöp atan ve çevreyi kirleten vatandaşların para cezası veya 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Belediye yetkilileri, çevreye çöp atanları yakalamak için kapı kapı gezip bilgi toplayacağını ve aralıksız denetimler yapacağını duyurdu.

Haselbury Bölgesi’nde, Winchester ve Chinchester sokaklarında bulunan çöplerin bölge sakinlerini rahatsız ettiği belirtilirken, minder, döşek ve farklı mobilya eşyaları gibi çöpler de sokağa atılması nedeniyle rahatsızlık oluşturuyor.

Enfield Belediyesi Çevre Sorumlusu ve Meclis Üyesi Güney Doğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

“Yere çöp atmak çok kötü bir alışkanlık ve bunu belediye olarak asla görmezden gelmeyeceğiz. Belediye olarak çevremizi temiz tutmak için gerekeni yapacağız.

Dolayısıyla, düzenli olarak denetimler gerçekleştireceğiz. En kısa bir sürede bu sorunun üstesinden gelmek için gerekenleri yapacağız. Çevre kirliğinden sorumlu olanları daha kolay yakalamak için CCTV (güvenlik kamerası) kullanımını arttırmaya düşünüyoruz. Sokaklara çöp atan ve çevreyi kirleten vatandaşlar para cezası veya 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.”

İngiltere’de yerlere tükürmeyi yasaklayan ilk yerel yönetim olan Enfield Belediyesi, sigara gibi çöpleri yerlere atan vatandaşlara da yoğun cezai yaptırımlar uyguluyor.