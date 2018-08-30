YOLCULARI taşıdığı esnada porno videosu izleyen taksi şoförünün lisansı iptal edildi.

Hackney taksi şoförü 64 yaşındaki Muhammed Deinali, Şubat ayında Manchester Havaalanı’nda biri 10 yaşında çocuk olan iki yolcuyu aldığı sırada telefonunda porno videosu izlediği gerekçesiyle şikayet edildi.

Yolcular, şoförün sürücü mahallinden gelen “cinsel faaliyette bulunan insanların seslerini” duyarak şoför hakkında şikayetçi oldu. Taksi şoförünün bağlı olduğu kurul, “kamu güvenliği ihlali nedeniyle” taksi şoförünün şürüş lisansını iptal etti.

Söz konusu şoför hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Rabnawaz Akbar, konuyu “şok edici” olarak nitelendirdi. Şoförün lisansının alınmasının yolcuların endişelerini yok etmesi gerektiğini ifade eden kurul, “Bay Deinali artık bir taksiyi sürmeyecek, çünkü “bunu yapmak için tamamen uygun olmadığı” açık bir durumda” şeklinde açıklamada bulundu.

Yönetim Kurulu disiplin soruşturmasında konuşan şoför Deinali, pornografik web sitelerine erişmekte olduğunu reddederek, pornografik olmayan diğer filmlere erişmek için telefonunu kullandığını iddia etmişti. Ancak konsey, cep telefonunun denetlendiğini ve tarayıcı geçmişinin “önemli miktarda pornografik web sitesine” erişildiğini belirtti. Yönetim Kurulu 20 Ağustos’ta söz konusu şoförün lisansının iptalini onayladılar.