Britanya Alevi Federesyonu Muharrem Matemleri tarihlerini açıkladı

MUHARREM ayının yaklaşması ile Britanya Alevi Federasyonu, Muharrem Matemleri tarihlerini açıkladı.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve yanındakilerin Kerbela çölünde Yezit’in ordusu tarafından öldürülmesi yüz yıllardır yas ile yad ediliyor. Britanya Alevi Federasyonu yazılı bir açıklama yaparak, matem tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:

“Hüzün ve matemle bir kez daha Kerbela şahsında tüm acıları hissediyoruz. Dileklerimiz, niyetlerimiz bütün insanlık adına yaşanan zulümlerin bir daha yaşanmaması içindir. Muharremde niyet etmek; acısı olan her canla o acıyı paylaşmaktır. Acıların paylaşarak azaldığını yaşayarak tecrübe edinmiş bir halkız. Aksi halde bunza zulme hiçbir toplum katlanamazdı. Cemlerinde hüzün ile mutluluğu, sevgi ile adaleti, lokma ile hizmeti paylaşan biz Aleviler tüm dünya insanını Cem erenleri olarak kabul eder ve Kaygusuz Abdalda da gördüğümüz gibi ceylanlara atılan okları kalbimizde hissederiz.

Masumu paklar niyetimiz, Kerbela da katledilen masum canların anısına, tüm masum canların birdaha katledilmemesi, uyuşturucu baronlarına teslim olmaması, çetelere kurban edilmemesi, kendi canlarına kıymaması ve engüzel geleceklerin onların olması içindir.

Fatma ana niyetimiz, bugüne kadar kardeş, eş, evlat, acılarına gark olmuş ve tüm erkil savaşlarda en çok bedeli ödemek zorunda bırakılmış annelerimiz adınadır.

Muharrem niyetlerimiz, başta şah ı şehidan Hüseyin olmak üzere tüm adalet, eşitlik ve özgürlük için mücadelede katledilen canların yaşatılması ve onların mücadelelerinin onlar adına yapılan niyetlerde ve milyonların kalbinde yaşadığını hatırlatmak içindir. İnsanlık adına kendi canından olmuş kendi varlığını sevgi ve barış için kurban eylemiş tüm canların acılarını kalbimizde hissediyoruz.

Matemimiz toplumsal birlik ve beraberliğimizin pekişmesi ve yirmibirinci yüzyılın sorunları ile mücadele zemini ve vesilesi olması dileklerimizle…

Kerbela Şehitleri Onurumuzdur!

Tüm niyetler Hakk katında kabul olsun!”

MUHARREM MATEM TARİHLERİ

07 – 09 EYLÜL 2018, MASUM-U PAKLAR ORUCU

10 EYLÜL 2018, FATMA ANA ORUCU

11 EYLÜL 2018, MUHARREM ORUCUNUN BAŞLAMASI

23 EYLÜL 2018, AŞURE