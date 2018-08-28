Notting Hill Karnavalı bu yıl da olaylı geçti, 370 kişi tutuklandı

Notting Hill Karnavalı’nda 1 kişi bıçaklandı, 30 polis memuru yaralandı.

Yaklaşık olarak 7 bin polis memurunun görevlendirildiği Londra’nın en büyük sokak partilerinden biri olan Notting Hill Karnavalı 2 gün sürdü.

Karnavalda 370’e yalın tutuklama meydana gelirken, polis tarafından yapılan açıklamaya göre 1 kişi karnaval etkinlikleri sırasında bıçakla yaralandı, toplamda 30 polis memuru ise olaylara müdahale sırasında yaralandı.

Polis yetkililerine göre hafta sonu tatil günlerinde 370’den fazla tutuklama yapıldı.

İki gün süren festivalde 1 milyon kişinin karnavala katıldığı belirtildi.

Uyuşturucu suçlarından 156 kişi gözaltına alınırken, 69 kişi silah bulundurmaktan şüphelenerek tutuklandı ve 9 kişi ise cinsel suçlardan gözaltına alındı.

Suç teşkil eden ve tutuklama gerektiren olaylardan 133’ü karnavalın ilk günü olan pazar günü meydana gelirken, 240’ı da ise pazartesi günü meydana geldi.

Geçen yılki karnavalda 313 kadar tutuklama olduğu açıklaması ise bu yılki karnavalda tutuklama sayısının arttığını gösteriyor.

Polis yetkilileri bu yılki karnavalda güvenliği sağlamak adına denetimi ve memur sayısını artırdığını açıklamasına rağmen suç oranında artış yaşandı.

Notting Hill Karnavalı Komutanı Dave Musker karnaval ile ilgili şunları kaydetti:

“Pazartesi gecesi, Ladbroke Grove’da yaşamı tehdit etmeyen bir bıçaklama haberi geldi. Neyse ki bu hafta sonu boyunca bu doğanın tek olayıydı. Ancak meslektaşlarımdan 30’u görev sırasında yaralandı. Polise yapılan her türlü saldırı kabul edilemez.”