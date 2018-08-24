TWPA Başkanı Ayşe İbrahim: “Birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenmeli”

LONDRA’DA faaliyet gösteren en eski ve başarılı derneklerden biri olan Türk Kadınlar Yardım Derneği (TWPA), 23 Ağustos Perşembe günü düzenledikleri bayram yemeğinde buluştular.

TWPA’nin geleneksel hale getirdiği bayram yemeklerini bu Kurban Bayramı’nda da gerçekleştirdi. Bayramın üçüncü gününde kuzey Londra’da düzenlenen yemeğe TWPA yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Bayram yemeğinde söz alan TWPA Başkanı Ayşe İbrahim Kurban Bayramın önemine değinerek şu ifadeyi kullandı:

“Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerlerin hatırlandığı; iyilik, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı’nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olan bayramların toplumsal yapımızda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Ayşe İbrahim, “Biz TWPA olarak geleneksel hale getirdiğimiz bayram yemeğinde tekrar bir araya geldik, yöneticiler ve üyeler olarak çok keyifli bir ortamda bayram yemeğinde buluştuk.

Bayramlar, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, aynı topraklarda yaşayan insanların ortak değerde buluşması adına sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Bunun farkındalığı içerisinde bir bayram geçirmemiz, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi noktasında son derece önemlidir” ifadesini kullandı.

Ayşe İbrahim, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği kermes için de çalışmaların başladığını belirtti.

Yılsonu gerçekleşecek olan kermeste, dernek üyelerinin büyük bir özveri ile hazırladıkları el işleri halkın beğenisine sunulacak. Derneğin Turnpike Lane’deki lokalinde düzenlenecek olan kermeste, hanımların el emeği göz nuru birbirinden güzel eserleri tanıtılacak.

Yıl boyu dernek lokalinde düzenlenen nakış ve el işleri günlerinde özveriyle hazırlanan el işlerinin sergilenip satışa sunulduğu kermeste, hanımlar tarafından hazırlanan çeşitli yemekler ve tatlılar da büyük beğeni topluyor.

Dernek Başkanı Ayşe İbrahim yakın bir zamanda kermes tarihini açıklayacağını söyledi.

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