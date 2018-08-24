İngiltere’den göç eden AB vatandaşı sayısında artış… İngiltere’den göç eden AB vatandaşı sayısında artış, en fazla göç Bulgarlar ve Romanyalılardan…

Ülkeye gelen göçmen sayısını azaltma motivasyonuyla Brexit’e yeşil ışık yakan İngilteye’ye Avrupa Birliği’nden (AB) gelen net göç 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi, AB vatandaşı olmayan göçmen sayısı ise rekor artış gösterdi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin yayınladığı rapora göre İngiltere’ye yerleşen Avrupalı net göçmen sayısı, bir önceki yıla göre 36 bin azalarak 87 bine düştü. Toplam göçmen sayısı ise yine bir önceki yıla göre 28 bin artarak 271 bini buldu.

2014 yılından bu yana İngiltere’de hiçbir kısıtlama olmadan çalışma hakkına sahip Romanyalılar ve Bulgarlar ise geçen sene Avrupa’dan İngiltere’ye göç eden AB vatandaşlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.

AVRUPALI OLMAYAN GÖÇMEN SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Rapor, Avrupalı olmayan göçmen sayısının 64 bin kişi artarak 235 bin kişiye ulaştığını gösteriyor. Bu da Avrupa vatandaşı olmayan göçmen sayısında rekor bir artışa işaret ediyor.

Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre bu alışılmadık artışın nedeni öğrenci göçü. Ancak ofis Avrupa vatandaşı olmayan göçmen sayısının Aralık 2015’ten bu yana düzenli bir şekilde arttığına da dikkat çekiyor.

AVRUPALILAR İNGİLTERE’Yİ TERK EDİYOR

Veriler, 2004 yılında Avrupa Birliği’ne giren 8 ülkenin vatandaşlarının göç eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koyuyor. 10 yıldır ilk kez İngiltere’yi terk eden kişi sayısı, İngiltere’ye göç eden göçmen sayısını geride bıraktı.

2014 yılından bu yana İngiltere’de hiçbir kısıtlama olmadan çalışma hakkına sahip Romanyalılar ve Bulgarlar ise geçen sene Avrupa’dan İngiltere’ye göç eden AB vatandaşlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.