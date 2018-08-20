Londra’da Kurban Bayramı Namaz saatleri

2 gün önce
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Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Salı günü kutlanacak. Müslümanların ibadetleri gereği kurban kesip bayramlaşacağı Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı bayramlardan biri olan Kurban Bayramı Türkiye ile aynı anda Londra’da kılınacak Bayram Namazının ardından kutlanacak.

LONRA’DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ KAÇTA?

Londra’da yurttaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bazı bölgelerdeki camilerin bayram namazı saatleri şöyle:

Aziziye Cami: 07.00 – 08.30

Diyanet Vakfı Cami: 07.00

New Peckham Cami: 07.00 – 08.00

Süleymaniye Cami: 07.00 – 08.00

Shacklewell Lane Mosque (Ramadan Cami) : 06.45

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