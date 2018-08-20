Londra’da köpekler için özel kafe açıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Dakhund cinsi köpek sahipleri Dakhund Kafe'de bir araya geldi.

2 gün önce
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İngiltere’nin başkenti Londra’da Dakhund cinsi köpek sahipleri Dakhund Kafe’de bir araya geldi. Hem köpeklere hem de köpek sahiplerine ücretsiz ikramların yapıldığı kafe büyük ilgi gördü.

Etkinliğin organizatörü Anushka Fernando “İlk Dakhund kafelerimiz büyük bir başarıydı bu yüzden onu köpek seven bir şehre getirmek için çok mutluyuz ” dedi.

Türkiye’de porsuk köpeği olarak bilinen Dakhund köpekleri, koku alma özelliklerinden dolayı avcıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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