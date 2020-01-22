Cyprus Paradise Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için Manchester’daki fuara katıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başta Birleşik Krallık olmak üzere dünya çapında başarılı bir şekilde tanıtan Cyprus Paradise, çalışmalarına devam ediyor.

İngiltere’nin en büyük şehirlerinden biri olan Manchester’da düzenlenen turizm fuarına katılan Cyprus Paradise, KKTC Londra Turizm Ofisine ayrılan standa yer aldı.

16-20 Ocak tarihlerinde gerçekleşen Destinations Manchester 2020 fuarında yerini alan firma ve KKTC Londra Turizm Ofisi, adanın en güzel plajları, otelleri ve fuara özel fırsatlarını tatillerini planlamak üzere fuarı ziyaret eden binlerce kişiye tanıttı. Fuar hakkında açıklama yağan Cyprus Paradise, “Fuar süresince ziyaretçilerin standımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı mutluyuz. Fuar alanında aldığımız birçok rezervasyonun yanı sıra Londra ofisimizde telefon yoğunluğu yaşadık.” açıklamasıyla fuarın hem kendileri hem de KKTC’nin tanıtımı açısından olumlu geçtiğini ifade etti.

On binlerce kişinin ziyaret ettiği Destinations Manchester 2020 turizm fuarında 35 metrekare üzerine kurulan tanıtım alanına sahip olan KKTC standına ilgi yoğun oldu.

KKTC Londra Turizm Ofisinden konu hakkında yapılan resmi açıklama şöyle:

“KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Birleşik Krallıkta 2020 yılına yönelik tanıtım ve reklam çalışmaları kapsamında, Bakanlığımız, Manchester’de 16-20 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan ‘Destinations Manchester 2020’ fuarında yaklaşık 35m2’lik bir alanda özel yapılmış tanıtım standında KKTC turizmi tanıtılmıştır.

Yaklaşık 33000 kişi tarafından ziyaret edilmiş olan fuarda, ziyaretçiler KKTC standına yoğun ilgi göstermiştir. Standda yer alan tur operatörlerlerimizden ‘Cyprus Paradise’ fuar süresinde ziyaretçilerin standımıza göstermiş olduğu ilgiden çok mutlu olduklarını, fuar alanında almış oldukları birçok rezervasyona ek olarak Londra ofislerinde telefon yoğunluğu yaşandığı bilgisini vermişlerdir.”