Sertifikalı kömür kullanmayan restorancılar risk altında

Birleşik Krallık’ta her ürünün, yiyeceğin veya hizmetin belirli standartları var ve bu standartlara uymayanlar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Özellikle toplum üyelerimizin çoğunun içinde olduğu gastronomi sektöründe, mangal veya benzeri araçlarla kömür kullanarak yiyecek pişiren ve servis eden restoran ve benzeri işletmelerin sertifikalı kömür kullanmaları gerekiyor.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Dairesi Başkanlığı (Department for Environment, Food & Rural Affairs – DEFRA) tarafından belirlenen standartlara uygun kömür ve kömür ürünlerinin kullanımı şart.

İngiltere’deki tüm büyük şehirlerde iç mekanlarda kullanılan kömürler, DEFRA onaylı olmalıdır. Kömürde pişirme katı kurallara tabidir ve temiz hava yasasının bir parçasıdır.

Tüm restoranların yalnızca DEFRA tarafından test edilen ve kalitesi onaylanan sertifikalı kömürleri kullanmaları gerekiyor. DEFRA sertifikası olmayan kömür kullanan işletmeler büyük para cezalarına çarptırılmanın yanı sıra onaylı kömür kullanıncaya kadar yerel belediye tarafından kapatılma riskiyle de karşı karşıya.

Big K tarafından üretilen DEFRA onaylı restoran sınıfı kömür ve kömür ürünleri şu an ülke çapındaki tek onaylı ürünlerdir. 40 yıldan uzun bir süredir kömür ve yanıcı ürünler üreten Big K, başta restoranlar olmak üzere, diğer ticari işletmelerin ve bireysel kullanımların tedarikini sağlıyor.

KÖMÜRÜN USTASI

Kurulduğun günden bu yana ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Big K, rekabetçi fiyatlarıyla da müşterilerinin hep yanında. Restoran kömüründe uzman marka olan firma, bireysel ihtiyaçlara ve lezzet profillerine cevap verebilecek pek çok ürün üretiyor.

Big K ile çalışmanın en büyük avantajlarından biri, ürün ve hizmetin güvenilirliğidir. Tüm kömür ürünlerini DEFRA standartlarına uygun üreten firma, yanma özelliklerinin tutarlı olmasını sağlamak ve kalite sorunlarını en aza indirmek için sürekli kalite kontrolleri gerçekleştirir.

Kömürümüzün tükenmemesi için ciddi miktarda stok yatırımı yapan Big K, dağıtım ağıyla güvenilir ve hızlı teslimat hizmeti sağlıyor.

Big K Products UK Ltd., Unit 20 Millmead Industrial Centre, Millmead Road Tottenham Hale N17 9QU adresinde bulunuyor. Siparişleriniz ve detaylı bilgi için 0208 808 63 36 numaralı telefonu arayabilir ya da www.bigk.co.uk internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.