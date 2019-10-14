Happy Days Holidays’ten rüya gibi Balkan turu

HAPPY Days Holiday & Tours rüyalara konu olan büyük Balkan türünü gerçekleştirdi. Dillere destan olan gizemli ve muhteşem yerleri misafirleriyle gezen tanınmış turizm firması bir başarıya daha imza attı. Gezi rotası üzerindeki bölgelerin kültürleri ve güzelliklerinin görme fırsatı yakalan tatilciler, bölgelere has lezzetleri tatma ve eğlence kültürlerini görüp, eğlenme şansı yakaladı. Türk hava Yolları ile seyahat eden Happy Days Holiday & Tours misafirleri, tur kapsamında 5 yıldızlı hotellerde konaklayarak konforu yaşadı.

Tur hakkında acıkma yapan firma yöneticisi Saffet Başpınarlı, “Evet kimilerine göre bu Balkan türü olmayacak bir rüya idi kimilerine göre hayaldi fakat Happy Days Holiday & Tours yine rüyaları ve hayalleri gerçekleştirmeye devam etmiş ve muhteşem bir geziyi tamamlayarak misafirlerine sunduğu bu organizasyona imzasını atmıştır; tıpkı geçtiğimiz son 6 yılda olduğu gibi. Bu turumuzla birlikte 16. turumuzu gerçekleştirmiş olduk. Yaptığımız turlarımızda her zaman yanımızda olan Limasollular Derneği ve Başkan Arife Retvan hanıma sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Happy Days Holiday & Tours bu yıl ve gelecek yılda gezi turlarını sürdürecek. Firmadan verilen bilgiye göre bu yılın son turu Kasım ayında İstanbul’a gerçekleştirilecek. 2020’nin ilk 6 ayında iki büyük tur planlandı. Firma, Şubat 2020’de Tailand ve Maldivler turu düzenleyeceklerini, Haziran 2020’de ise İtalya turu düzenleyeceklerini açıkladı.

Happy Days Holiday turlarını firmanın Facebook sayfasından takip edebileceğiniz gibi, 0208 800 3836, 0207 9938363 veya 07702 516 555 numaralı telefonları arayabilir ya da 355 Green Lanes, Harringay, N4 1DZ adresindeki ofisini ziyaret edebilirsiniz.