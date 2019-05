Strategy Finance & Insurance: Süresi dolan Fixed Rate’nizi ücretsiz yenileyerek tasarruf sağlayın

Ticari krediler konusunda Londra’nın uzman kuruluşlarından Strategy Finance & Insurance, 2004 yılından bu yana finans ve sigorta alanında müşterilerine çözümler sunmaya devam ediyor.

İş adamı Alp Ceylan yönetiminde, profesyonel kadrosu ile hizmet veren başarılı firma, İngiltere genelindeki banka ve building society’lere büyük ölçüde erişim yeteneğine sahip. Firma The Financial Conduct Authority (FCA) tarafından direk yetkilendirilmiş olup (Directly Authorised), The British Insurance Brokers Association (BIBA) ve The National Association of Commercial Finance Brokers (NACFB) de üyesidir.

Strategy Finance & Insurance firmasının başarılı yöneticisi Alp Ceylan aynı zamanda ticari krediler konusunda lider olan üç önemli spesiyalist bankadan ikisi olan, Hampshire Trust Bank’ın yetkili 18 and InterBay Commercial’in yetkili 150 civarındaki Master Broker’larından biridir. Ayrıca, Limited Company BTL, HMO, multi-unit flatlarda spesiyalist ve marketteki en ekonomik lenderlardan biri olan Lendinvest’in de az sayıdaki “Preferred BTL Partner”lari arasındadır.

“FIXED RATE’İNİZİ ÜCRETSİZ YENİLİYORUZ”

Kullandığımız özel finans programı sayesinde müşterilerimizin sabit ödemeli Buy-to-Let mortgage faizlerinin ne zaman biteceğini biliyor, takip ediyoruz. Fixed (sabit) faiz suresi bitmesine yakın kendileriyle iletişime geçiyoruz ve web sitemizdeki özel olarak yaptırttığımız hesap makinesi yardımı ile de seçenekleri değerlendirip, o gün şartlarında en uygun olan yeni mortgage seçeneklerini kendileriyle paylaşıyoruz. Müşterilerimize bu titiz çalışma sonucunda, kendileri için en ekonomik, en faydalı olacak son kararı vermelerine yardımcı oluyoruz. Sonuç itibari ile müşterilerimizin mortgage faiz oranları, dolayısı ile aylık mortgage ödemeleri yükselmeden önce müdahale edip, o günün şartlarındaki en ekonomik faiz ile ayni banka içinde yenilemesini yapıyoruz. Ayni banka içindeki mortgage transfer işlemini kolaylıkla bir telefon üzerinden yapabiliyoruz.

Alınan mortgage’lerin Fixed Rate döneminin bitişinde yükselecek olan faiz ve ödeme artışından kurtardıklarını belirten Alp Ceylan, “İnsanların çoğu Fixed Rate yenileme işlemini unutuyor veya bir şekilde habersiz kalıyor. Fixed Rate yenileme işlemi yapılmadığı takdirde faiz oranlarınızda otomatik olarak yükselme yaşanıyor. Eğer Fixed Rate yenileme tarihi yaklaşan veya biten mortgage sahiplerinin bizi araması durumunda, işlemleri ücretsiz bir şekilde aynı banka içinde yeniliyoruz ve sonraki yıllardaki yenileme işlemlerini kendilerine hatırlatıyoruz. Zamanında müdahale edildiğinde, müşterilerin cebinden fazladan para çıkmayarak tasarruf etmiş olacaktır” dedi.

“MASTER BROKER İLE ÇALIŞMAK BİR AYRICALIKTIR”

Yıllardır bu sektörde hizmet verdiklerini belirten Alp Ceylan, kendilerinin bir Master Broker olduklarını ve Master Broker olan bir firma ile çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Master Broker olan bir firma specialist banka trafondan seçilerek alınır. Master Broker seçilirken firma tarafından gönderilen işin kalitesine ve miktarına bakarlar ve firma hakkında da iyi araştırma yaparlar. Master Broker banka ile direk çalışmakta olup, hazırladığı kredi talebinin onay alma olasılığının çok yüksek olacağını belirten Ceylan, “Bu iş profesyonel bir hizmet olarak tanımlanır ve her kuruma verilmeyen bir statüdür.

Sistem gereği standart bir commercial broker, dosyayı bankanın master brokerlarından birisi olan firmaya vermek durumundadır. Çok az sayıdaki ticari specialist bankalara ancak o bankanın master brokerları üzerinden ulaşabilirler. Master broker dosyayı kontrol edip, eksikleri giderip, hazırladıktan sonra bankaya kendisi direk olarak onaya gönderir. Bir nevi ana caddedeki bankaların müdürlerinin yaptığı işlevi görürler. Bu sebeple, bizimle çalışan müşterilerimiz bu bilgi birikiminden, bankalarla direk çalışma imkânından ve kaliteli servisimizden faydalanarak avantajlı duruma geçmektedir” şeklinde konuştu.

TİCARİ KREDİLERDE POZİTİF SONUÇLAR

Özellikle ticari krediler hakkında uzman olan Alp Ceylan’ın konusunda uzman ve bilirkişi olmasından dolayı, firması aracılığıyla yapılan ticari başvuruların dosyalarının bizzat kendileri tarafından değerlendirilip, uygun görülen başvuruların direk ve aracısız olarak seçilen bankaya sunulmasının büyük oranda pozitif ve hızlı bir sonuç alınmasına faydası olduğunu ifade ediyor.

BİREYSEL FİRMALARDAN, LİMİTED ŞİRKETE GEÇİŞ

Bireysel kredi faizlerinin tamamının 6 Nisan 2017’den önce ki dönemlerde gider olarak işlenebildiğini belirten Alp Ceylan, ‘Bu tarihten itibaren yeni dönemde şahıs adına alınan Buy To Let (BTL) kredilerinin faizleri maalesef gider olarak kayıt edilemiyor. 2017 itibari ile kademeli olarak gider gösterme oranı giderek azalacak ve 2020 itibari ile şahsi isme alınan BTL kredi faizi gider olarak gösterilemeyecek.

Bu yeni vergilendirme değişikliğinden, özellikle yüksek dereceden gelir sahipleri daha fazla etkileniyor. Şahsi isimler adına olan BTL’lerden alınan kira gelirinden gider olarak düşülemeyecek yıllık faiz maliyeti nedeniyle, kazanılan kira gelirinde de artış olacaktır. Dolayısı ile ödeyecekleri vergiler daha da artacaktır. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak Limited şirketler açılıp, bu şirketler üzerinden krediye başvurulduğunu gözlemliyoruz. Böylelikle kredi faizi şirket gideri olarak işlenebiliyor.’ dedi.

Yeni BTL yatırımı yapacakların ve bina alacakların, başvuruları yapmadan önce kendi muhasebecilerine mutlaka danışıp, şahıs veya şirket adına alım yapma konusunda bir fikir alışverişi yapmalarını önemle tavsiye etmektedir.

BANKALARDAN LİMİTED ŞİRKETLERE ÖZEL ‘ÜRÜN VE FAİZ ORANI’

Bu avantajdan dolayı artan sayıda yeni kurulan şirketler için, bankalar tarafından özel kredi oranları belirlendiğine değinen Alp Ceylan, ‘Kredi faizlerinin gider olarak kullanılabilmesi büyük bir avantajdır. Bu gider kaleminden yararlanabilmek için kurulan Limited şirket sayısı gittikçe artmaktadır ve buna karşılık bankalar tarafından bu şirketlere sunulan özel ürünler sayısı da artmaktadır. Buna ilave olarak, kredi veren yeni kuruluşlar piyasaya girmekte ve sayıları ve rekabetleri artmaktadır. Dolayısıyla daha ucuz ve avantajlı kredi oranları sunulmaktadır. Bu sayede oldukça ekonomik kredi oranları ile müşterilerimizin ticari kredi başvurularını yapmasını sağlayabiliyoruz.

BANKALARIN “PORTFOLIO LANDLORD”LAR İÇİN ZORUNLU ‘STRES TESTİ’

Yeni alınacak BTL dâhil olmak üzere, 4 veya daha fazla kiralık bina sahibi olanlara The Prudendial Regulation Authorty (PRA) tarafından “Portfolio Landlord” adı verilmiştir. Bu gruptaki yatırımcılar için PRA bankalara “Stress Test” yapma mecburiyetini yasal olarak getirmiştir.

Bu test “Portfolio Landlord”ların sahip oldukları bütün binalar için yapılmaktadır. Bu testin amacı, mevcut binaların kendi kredi borçlarını ödeyebilme kapasitesinin olup olmadığını ve uzun dönemde bu kapasitenin sürdürebilme durumunda olduğunu analiz etmektir. Bu test yapılırken kullanılan katsayı hesaplamasında, faiz oranları yükselmiş gibi düşünülmekte, binanın şirket tarafından mı, yoksa şahıs mı alınmakta olduğu, kişinin gelir seviyesinin ne olduğu dikkate alınmakta, binaların giderleri ve kiracısız boş kalabileceği durumu göz önüne alınmaktadır. Eğer müracaat eden kişi veya limited şirket bu testi geçer ise, yeni alacakları yer için bankalardan kredi almaya hak kazanacaklardır.

PROFESYONEL HİZMETTEN FAYDALANIN

Özellikle ticari yatırım ve sigortacılık konusunda uzman olduklarını belirten Alp Ceylan, ‘Her işin bir uzmanı var. Bizde bu konuda uzun yıllardır profesyonel kadromuz ile verdiğimiz kaliteli hizmet ve tecrübemiz sayesinde bu sektörde bir marka olduk. Ancak her işin bir uzmanı var. Hukuki konularda nasıl ki bir avukata gitmemiz gerekiyorsa, vergi gibi konularda da tabi ki iyi bir muhasebeciye gitmemiz gerektiği gibi, finans konusunda da uzman olan ve yetkili ve lisanslı bir firmayla çalışılması gerekir.

Bu profesyonel hizmetten faydalanmak istiyorsanız, Strategy Finance and Insurance Services’in hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için; 0203 761 4111 numaralı telefonu arayabilir, www.strategyfinance.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Strategy Finance; 173 Balls Pond Road, London N1 4BG adresinde bulunuyor.