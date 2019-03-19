Happy Days Holiday Turizm Acentesi’nden üyelerine jest!

HAPPY Days Holiday Turizm Acentesi üyelerine özel ücretsiz bir organizasyon düzenledi.

Happy Days Holiday Tur Acentesi tarafından düzenlenen özel organizasyon, Happy Days Holiday Turizm Acentesi üyelerinin katılımıyla 15 Mart Cuma akşamı Saat 19.00’da Cyprus Kitchen Harringay’de gerçekleşti.

Müzik, dans, yemek ve eğlenceyi bir arada yaşayan Happy Days Holiday Turizm Acentesi üyeleri, keyifli anlar yaşadı.

Üyelere sunulan birbirinden lezzetli yemekler ve Devrim Baca, Kerem Ergen ve oryantal Yanina Aleksandrova’nın eğlenceli sahne programlarıyla keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen gecenin sunuculuğunu İngiltere Limasollular Derneği’nin Başkanı Arife Retvan üstlendi. Sözü alan Limasollular Derneği’nin Başkanı Arife Retvan, Happy Days Holiday Turizm Acentesi ailesi ile çok yakın ilişkiler içerisinde olduklarını ifade ederek, “Bizler Happy Days Holiday Turizm Acentesi ile artık bir aile gibi olduk. Hepsi canla başla üyelerine en iyi hizmeti sunmak, bizleri memnun etmek için çalışıyor. Emeklerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Katıldığımız son Dubai turunda da çok güzel anlar yaşadık. Birbirimizin neşesine de hüznüne de ortak olduk. Bu imkanları bu samimi hava içerisinde bizlere sunan Happy Days Holiday Turizm Acentesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra Happy Days Holiday’in direktörü Saffet Başpınarlı’yı sahneye davet eden Retvan, Başpınarlı’ya hediye sundu. Sözü alan Başpınarlı, kendileriyle birlikte olan üyelerine teşekkürlerini iletti.

Happy Days Holiday’in direktörü Saffet Başpınarlı, samimi bir ortamda gerçekleşen organizasyonda, “Bu güne kadar sizler için birbirinden güzel turlar hazırladık. Happy Days Holiday Turizm acentesi olarak bizim için en önemli nokta müşteri memnuniyetidir. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizler artık bir aile gibi olduk. Her etkinliğimiz çok samimi ve eğlenceli bir şekilde gerçekleşiyor. Bundan sonraki organizasyonlarımızda da müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak hareket edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca Happy Days Holiday Turizm acentesinde çalışan ve emek veren tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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