Örge Volkan, yeni şarkılarıyla Cyprus Garden’da

LONDRA’DA eğlence denince ilk akla gelen mekanlardan olan Cyprus Garden, Örge Volkan konseriyle coşacak.

Londra’da toplumu şarkılarıyla ve eğlenceli sahne programıyla coşturacak olan Örge Volkan 3 Mart Pazar akşamı sevenleriyle Cyprus Garden’da buluşacak. Yeni albümünün tanıtımını da yapacak olan Örge Volkan, Londra’da yeni parçalarını ilk kez hayranları için Cyprus Garden’da seslendirecek.

Londra’da her dönemde eğlencenin ilk sırada tercih edilen adreslerinden birisi olan Cyprus Garden her hafta eğlenceli programlarıyla eğlence severleri coşturmaya devam ediyor. 3 Mart gecesi düzenlenecek olan Örge Volkan konseri için rezervasyon yaptırmak için Cyprus Garden ile iletişim kurabilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ CYPRUS GARDEN’DA KUTLANACAK

Her hafta eğlenceli programlarıyla adını duyurmaya devam eden Cyprus Garden sevgililer gününde de eğlenmek isteyenlerin adresi olacak. 16 Şubat Cumartesi gecesi Cyprus Garden’da her hafta olduğu gibi sevilen isimler Semra İleten, Kral Eray, Kerem Ergen ve Burçin sahne alacak.

Eğer siz de eğlence dünyasının sevilen sanatçılarının muhteşem şarkıları ile keyifli bir hafta sonu gecesi geçirmek isterseniz şimdiden rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın.

The Fairways, Southend Road, Chingford E4 8TA adresinde bulunan Cyprus Garden Meze Bar & Restaurant’ta rezervasyon yaptırmak ya da ayrıntılı bilgi almak için 020 8527 9892 veya 07741 34 10 31 numaralı telefonları arayabilirsiniz.