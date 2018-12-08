Kibele Restaurant& Bar yemeği canlı müzikle buluşturuyor

West End’de Kibele Türk restoranında yeniden müzik dolu geceler başladı

Londra’da eğlence yerleri: tiyatrolar; sinemalar; gece kulüpleri; barlar ve lokantaları ile ünlü West End’de, modern Türk mutfağı ile ünlü Kibele& Restaurant Bar, iyi yemekle güzel müziği birleştirerek şehrin eğlence anlayışını değiştirdi. Açıldığı ilk günden beri yüksek hizmet kalitesiyle adından sıkça söz ettiren Kibele, günlük yaşamın stresinden arınmak isteyenleri unutamayacakları anlar yaşamaya davet ediyor.

Damak tadına özen gösterenlerden tam not alan lezzetlerin yer aldığı menüsüyle göz kamaştıran Kibele, doyasıya eğlenmek isteyen herkesi, kendine özgü konseptiyle lezzet ve keyif dolu anlarla buluşturuyor. Her şeyin en taze ve sağlıklı halini 230 kişilik oturma kapasiteli mekanda misafirlerine sunan, menüsüyle benzersiz lezzetlere ev sahipliği yapan Kibele, modern Türk mutfağında tatlara kattığı yorumlar ile damaklarda unutulmaz izler bırakıyor.

Alt katında 130 kişilik salonda içkilere eşlik eden mezeler ve yemekler, sohbetlere eşlik eden şarkılarla vazgeçilmez bir eğlence durağı ünvanı sahibi Kibele’de; Perşembe akşamları Yiğit Çıtak ve Grubu, Türkçe ve İngilizce akustik tarzıyla dinleyicileriyle buluşuyor. Cuma akşamları ses sanatçısı, şarkı yazarı ve dansçı Melis Bilen, 4 oktav koloratür soprano sesiyle, 9 dilde şarkı söyleyebiliyor. Türkiye’de pek çok televizyon kanalında da canlı performansları bulunan Melis (Show TV, Kanal D, TRT, Cine 5, TV8, BRT vb.), aynı zamanda çok iyi bir latin dansçısıdır. Bilen, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta da uzun yıllar sahne aldı.

Cumartesi akşam da, O Ses Türkiye Finalistleri’nden Zeynep Önkaya, Ajda Pekkan ve Nühhet Duru’nun müzik direktörlüğünü yapan Cem İyibardakçı eşliğinde sahne alıyorlar. Kibele yöneticileri, pek yakında haftanın 6 gecesi farklı programlarla konuklarını ağırlayacak. Gününüze keyif katan seçkin eğlence anlayışı ve özel hissettiren ayrıcalıklı servisiyle öne çıkan Kibele, yepyeni ve benzersiz ambiyansı ile misafirlerine eşsiz deneyimler sunuyor. Mükemmel tasarıma sahip Kibele, yemek ve yemek sonrası eğlencesiyle çok popüler. Kibele lezzetinin eğlence ile buluştuğu ve hatırı sayılır bir geçmişi bulunan bu mekanı mutlaka ziyaret ediniz.

ADRES: 175-177 Great Portland St, London W1W 5PJ

Rez: 020 7436 0600