Dalyan ve Fethiye İngiliz gazetecilere tanıtılacak

Eco Travel Shop 2019 sezonunda İngiltere’de Fethiye ve Dalyan’ın bilinirliğini artırmak için 15 blogger ve gazeteciyi Dalyan ve Fethiye’ye götürüyor.

3-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliği, İngiltere’de faaliyet yürüten Eco Travel Shop, Dalyan’da faaliyet gösteren DLM Tur ile birlikte organize etti.

Eco Travel Shop Direktörü Ali Keskin tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin tanıtımına daha fazla katkıda bulunmak için kolları sıvadık. Bu çerçevede Dalyan ve çevresinin tanıtımına katkıda bulunmak ve bölgede sürdürülebilir turizm potansiyelini desteklemek için bir basın gezisi düzenliyoruz. İngiltere’nin önde gelen seyahat editörleri, televizyoncuları ve bloggerlarını 03 Aralık tarihinde bölgeye götürerek, bölgenin tarihi ve turistik yerleri tanıtacak, ayrıca doğal ürünlerin sunumunu yapacağız.”

FETHİYE VE DALYAN TÜM YÖNLERİYLE TANITILACAK

Keskin, bölgeye kaliteli ve nitelikli turisti getirmek amacıyla düzenlenen organizasyon kapsamında; köy düğünü ve yemekleri, Ege mutfağı ve gastronomisi tanıtılacak. Portakal ve Nar bahçelerinde organik ürün toplama etkinliği gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Daha önce İstanbul ve Kapadokya bölgelerine benzer organizasyonlar yaptıklarını kaydeden Keskin, “ayrıca, balık tutma etkinliği ile caretta caretta hastane ziyareti gerçekleştirilecek. Bisiklet yolları keşfedilecek, Likya yürüyüş rotasında yürüyüş yapılacak. Program, 6 gün sürecek” dedi.

İngiltere’de faaliyetlerini yürüten Eco Travel Shop ve Dalaman’da faaliyetlerini sürdüren DLM Tur İle birlikte Dalyan ve çevresinin tanıtımına katkıda bulunmak ve bölgede sürdürülebilir turizm potansiyelini desteklemek için bir basın gezisi olacak. Gezide bölgenin tarihi turistik ve doğal ürünlerinin sunumu da yapılacak. DLM Tur’un organizasyonunda gerçekleşecek tanıtım turu hakkında bilgi veren Ali Mürşit Yağmur yaptığı açıklamada, “bölgemize kaliteli ve nitelikli turisti getirmek amaçlı bir program olduğunu köy düğünü, Ege mutfağı ve gastronomisi, Portakal ve Nar bahçelerinde organik ürün toplama, Balık tutma ve Caretta Caretta, Bisiklet yollarının keşfi ile birlikte Likya yürüme rotasında yürüyüş yapılacak” dedi.

KESKİN: “TÜRKİYE’DE 12 AY TURİZM POTANSİYELİ VAR”

Eco Travel olarak Türkiye’de 10 yıldır sürdürülebilir turizme destek olduklarını belirten Keskin, Türkiye’nin sadece güneş ve kumdan ibaret olmadığını, zengin kültürü, tarihi ve doğal güzellikleriyle 12 ay turizm potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu iyi değerlendirilirse hem ülke turizmine, hem ekonomiye hem de tur operatörlerine büyük katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.