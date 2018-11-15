“Londra’nın en iyi restoranı olacağız” TÜRK mutfağının birbirinden güzel lezzetlerini şık, ferah ve yüksek kapasiteli bir mekanda tatmak isterseniz Londra’nın Edmonton bölgesinde bulunan Köşk Restaurant, tamamen yenilenen yönetimi ve mutfağı ile sizleri bekliyor.

TÜRK mutfağının birbirinden güzel lezzetlerini şık, ferah ve yüksek kapasiteli bir mekanda tatmak isterseniz Londra’nın Edmonton bölgesinde bulunan Köşk Restaurant, tamamen yenilenen yönetimi ve mutfağı ile sizleri bekliyor.

Londra’nın tanınan iş adamı Teyfik Kartal yönetimindeki restoran, personelinden mutfağına, şeflerinden menejerine kadar tamamıyla bir değişim yaşıyor. Hizmet kalitesini Londra’nın en iyi restoranları ile rekabet edebilecek bir düzeye çıkartan restoranın menejeri Kemal Dirik restoranın yenilenen yüzünü Londra Gazete’ye şöyle anlattı:

“Restoranımızın yöneticisi Sayın Teyfik Kartal, başarılı ve bir o kadarda gıda konusunda tecrübeli. Kendisi yıllardır Londra’da gıda sektöründe önemli çalışmalar yapmış birisi. Restoran maalesef geçmişte hijyen konusunda bir takım sıkıntılar yaşamış. Biz bu konuları aldığımız direktiflerle sonuna kadar personelimizin eğitiminden mutfağımızın temizliğine, yemeklerimizin lezzetinden garsonlarımızın ilgisine kadar her şeyi yeniden titizlikle ele aldık.”

“HİJYEN KONUSUNDA TAKDİR ALDIK”

“Enfield Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde denetim için ziyaret edildik. Değişimi onlarda gördüklerinde gerçekten şaşırdı. Çünkü biz burada gerçekten müşterilerimizin yemeklerini, en sağlıklı ve en lezzetli şekilde yemeleri için, elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün müşterilerimiz sanki kendi evlerindeymiş gibi güvenerek yemek yiyebilecekleri bir mekanı, yeniden Londralılara sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

“PARTİLERİNİZ İÇİN FERAH VE ŞIK BİR MEKAN”

“Restoranımızın ön kısmında yaklaşık 200 ila 300 kişiye kadar konuk ağırlayabiliyoruz. Londra’nın hem kapasite hem de ferahlık anlamında belki de en iyi restoranlarından birisiyiz. Birçok kurum ve dernek özel günlerinden mekanımızı tercih ediyor. Ayrıca, tamamen farklı bir bölümde parti organizasyonları, iş yemekleri gibi etkinlikler için 100 kişiye kadar davetli ağırlayabiliyoruz. Bu etkinlikler için ayırdığımız kapalı bölümümüzde, müşterilerimiz diledikleri gibi, dışarıdan kimsenin kendilerini görmediği bu yerde hem eğlenip hem yemeklerini yiyebiliyorlar.”

“ÇOK YAKINDA CANLI MÜZİK VE DJ”

Özellikle Aralık ayında başlayacak ve yeni yıla kadar sürmesini planladığımız canlı müzik ve dj performansları ile müşterilerimize noel tatillerinde eğlenceli bir zaman sunmak niyetindeyiz. Şimdiden yılbaşı ve noel günleri için gerek İngiliz gerekse toplumumuzdan yoğun bir ilgi görüyoruz. Müşterilerimize yeniyıl rezervasyonları için geç kalmamalarını tavsiye ederim. Onları yeni yılda lezzetli bir yemeğin yanı sıra eğlenceli bir yılbaşı gecesi geçirmek için restoranımıza davet ediyorum.”

Tüm etkinlik parti ve organizasyonlarınız için Köşk Restorana 269 Hertford Rd, Edmonton, London N9 7ES adresinden ulaşabilir, ya da 020 8216 1282 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.