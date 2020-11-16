Efsane kaleci Ray Clemence hayatını kaybetti

1 hour önce
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Kariyerinde Liverpool ve Tottenham formaları giyen eski İngiliz kaleci Ray Clemence, 72 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Clemence’nin yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere Milli Takımı ile 61 maça çıkan Clemence,1967-1981 yıllarında Liverpool’da oynamış ve daha sonra transfer olduğu Tottenham’da 1987’de futbolu bırakmıştı.

Clemence, kariyeri boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu ile 3’er Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası kazanmıştı
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