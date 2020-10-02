UEFA’san açıklama: Maçlara seyirci alınacak

3 hours önce
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UEFA, yerel yönetimlerin izin vermesi ve stadyum kapasitesinin yüzde 30’unun aşılmaması koşullarıyla maçlara seyirci alınabileceğini duyurdu. UEFA’dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, UEFA organizasyonlarında stadın yüzde 30’una kadar seyirci alınabileceği belirtildi.

Uygulamanın gelecek haftadan itibaren oynanacak milli takım maçlarıyla başlayacağı, maksimum yüzde 30 olmak üzere tribünlere ne kadar seyirci alınacağı konusunun ise yerel yönetimlerin inisiyatifinde olacağı ifade edildi.

Yeni bir karar alınana kadar, deplasman takım taraftarına ise statlara giriş izninin verilmeyeceği kaydedildi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 24 Eylül’de oynanan UEFA Süper Kupa maçına pilot uygulama olarak seyirci alındığı hatırlatılarak, elde edilen başarılı sonucun bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

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