Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünde
Cengiz Ünder’in Leicester City’ye transferi gerçekleşiyor. Milli futbolcu İngiliz ekibi için sağlık kontrolünden geçti.
Roma’da Cengiz Ünder dönemi sona eriyor. Milli futbolcunun yeni adresi Premier Lig.
Bir süredir adı Leicester City ile anılan Cengiz Ünder, İngiliz ekibi için sağlık kontrolünden geçti. İtalya’da yayın yapan Tuttomercatoweb, Cengiz Ünder’in görüntülerini paylaştı.
Leicester City’nin Cengiz Ünder’i 3 milyon euro karşılığında kiralayacağı, oyuncunun satın alma opsiyonun ise 25 milyon euro olacağı konuşuluyor.
23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2017 yazında Medipol Başakşehir’den Roma’ya 13.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.