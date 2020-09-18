Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünde

Roma’da Cengiz Ünder dönemi sona eriyor. Milli futbolcunun yeni adresi Premier Lig.

Bir süredir adı Leicester City ile anılan Cengiz Ünder, İngiliz ekibi için sağlık kontrolünden geçti. İtalya’da yayın yapan Tuttomercatoweb, Cengiz Ünder’in görüntülerini paylaştı.