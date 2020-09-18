Türk Toplumu Futbol Federasyonu, TFF ile görüştü

4 hours önce
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TTFF başkanı ve yönetim üyeleri TFF’yi ziyaret etti.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler sonucu TFF birinci başkan vekili icra kurulu üyesi UAF ve dış ilişkiler sorumlusu Servet Yardımcı ve icra üyesi ümit milli takım ve genç milli takım sorumlusu Hamit Altıntop, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyon başkanı Osman Ercen, asbaşkan İrfan Davulcular, fikstür sekreteri Fikret Gönlübol, faal üye Hayri Kartal ve Onursal Başkan Nural Ezel arasında yapılan görüşmeler sonucu Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop 30 Ekim 2020 tarihinde İngiltere’de yapılacak olan gençler turnuvasına katılma kararı aldı.

Ayrıca ileride yapacağımız projeleri yerinde görerek ve en kısa zamanda da gençler karmasını turnuvadan sonra belirlenecek bir tarihte Riva’ya davet edilmiştir. Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı ve yönetim kurulu olarak Riva’dan çok mutlu ayrıldılar.

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