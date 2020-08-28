Manchester City’nin Messi teklifi belli oldu

6 hours önce
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Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılma kararı aldığı haberlerinin ardından olası yeni takımı olarak en güçlü aday Manchester City olarak gösteriliyor.

Arjantinli yıldızın eski teknik direktörü Pep Guardiola’nın transferini çok istediği Messi için Manchester City’nin teklifi belli oldu.

Diario Sport’un haberine göre İngiliz ekibi Messi’ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de yazıldı

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