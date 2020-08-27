Paul Pogba koronavirüse yakalandı

4 hours önce
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba corona virüsüne yakalandı. Fransız futbolcu ülkesinin milli takım kadrosundan çıkartıldı.

Manchester United’ın dünyaca ünlü Fransız yıldızı Paul Pogba’ya yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun corona virüsüne yakalandığını ve karantinada olduğunu ifade etti.

KADRODAN ÇIKARILDI

Koronavirüsüne yakalanan Paul Pogba, Fransa Milli Takım kadrosundan çıkarıldı ve yerine Rennes’de forma giyen Eduardo Camavinga dahil edildi.

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