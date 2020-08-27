Eski eşini ve arkadaşını bıçakladı,18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

LONDRA’NIN Dagenham bölgesinde ikamet eden Ümit Hayta, 18 yıl hapis ve ardından 3 yıl uzatılmış lisans cezasına çarptırıldı.

Hayta, 26 Ağustos Çarşamba günü Old Bailey mahkemesinde yargılandı. Sanık, 12 Haziran Cuma günü aynı mahkemede kasıtlı olarak iki kez ağır bedensel zarar vermekten dolayı suçunu kabul etti.

Hayta ve eşi 15 yıllık bir evliliğin ardından Ekim 2019’da boşandı.

21 Şubat Cuma akşamı Hayta’nın eski eşi bir adamı Homerton’da bulunan evine davet etmişti. Henüz kısa bir süreliğine ordayken, ön kapıya yüksek sesle vuruldu.

Hayta kapıyı tekmelerek içeriye girdi ve 24 yaşındaki adama saldırmaya başladı. Hayta saldırmaya devam ederken, eski eşi ise iki küçük çocuğuna evden kaçmaları için bağırdı.

Hayta’nın eski eşi ve çocukları komşuya kaçmıştı, genç adam ise Hayta’dan kaçıp yakınlarda çalıştığı bir dükkâna girip ‘Kapıyı kapattın, beni öldürecek’ demiş.

İş arkadaşı 999’u aradı, ancak arkadaşının ciddi bir şekilde yaralandığını fark ettikten sonra onu doğu Londra’daki bir hastaneye götürmeye karar verdi. 18 bıçak yarası ve kafasındaki yaralanmadan dolayı acilen ameliyatta alınan adam, hayati tehlikesi olduğu söylenmişti.

Saldırıdan sonra genç adam uzun süreli ve yaşamını değiştiren yaralara maruz kaldı. Yıllarca nörolojik ve duygusal destek alacağı belirtildi.

Saldırı esnasında Hayta’yı durdurmaya çalışan Hayta’nın eski eşi, sırtında ve ayağında aldığı yaralar sonucunda dikişlere ihtiyacı vardı.

Saldırıdan sonra Hayta evine dönüp polisi aradı. Polis memurlarına Hayta şunları söyledi:

“Yanlış bir şey yaptım. Bıçaklama. Her şeyi konuşmak istemiyorum. Eşimin evinde bıçaklama oldu. Evet ben yaptım, onur bir adamla yakaladım.”

Polis memurları Hayta’yı kanlı giysileriyle evinde bulup tutukladılar.

23 Şubat Pazar günü kasıtlı olarak cinayete teşebbüs ve iki kez ağır bedensel zararla suçlandı.