Napoli, Cengiz Ünder için 20 milyon euroyu gözden çıkardı

6 hours önce
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İtalyan ekibi Napoli, takımdan ayrılan Jose Callejon’un yerine Bernardeschi, Cengiz Ünderve Jeremie Boga’dan birini transfer etmek istiyor.

Napoli, transferde acele etmiyor ve eğer Boga ile anlaşamazlarsa rota Cengiz Ünder’e çevrilecek. İtalyan kulübü, 5 Ekim’de sona erecek transfer döneminde acele etmek istemiyor.

ROMA 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Napoli, milli oyuncumuz için kulübüne 20 milyon euroluk teklifte bulundu. Roma ise 23 yaşındaki oyuncuyu 30 milyon euronun altında bir bedelle bırakmak istemiyor.

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