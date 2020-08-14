Donmuş gıdalarda Covid-19 tespit edildi

6 hours önce
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Çin’in Brezilya’dan ithal ettiği donmuş gıdalarda corona virüsü tespit edildi. Yetkililer yaptığı açıklamada, Longgang eyaletine bağlı Shenzhen kentine Brezilya’dan ihraç edilen donmuş tavuk kanatlarından test için alınan örneklerde corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Corona virüsü tespit edilen marka hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Shenzhen sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada virüse rastlanan ürünler ile temas kuran kişilerin tespit edildiğini ve yapılan tüm testlerin negatif çıktığını aktardı.

Sağlık yetkilileri tavuk kanatlarının tamamının testten geçirilerek mühürlendiğini açıklarken virüs tespit edilen markanın tüm ürünlerini takip altına alındığını aktardı.

DSÖ ‘GIDADAN İNSANA GEÇMEZİ DÜŞÜK İHTİMAL’ DEMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamalarda ise Covid-19’un gıdadan veya gıda ambalajlarından insana geçmesinin çok düşük bir ihtimal olduğu belirtilmişti.

Öte yandan Çin’de bugüne kadar 7 bölgede ithal edilen gıda ürünlerinin paketlerinde corona virüsü tespit edildi.

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