Formula 1 kazananı Honda takımının pilotu Max Verstappen oldu

2 hours önce
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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun beşinci yarışı olan 70. Yıl Dönümü Grand Prix’sinin kazananı Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Honda’dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2020 sezonunun beşinci yarışı olan 70. Yıl Dönümü Grand Prix’si İngiltere’de gerçekleştirildi.

Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezonun dördüncü yarışındaki ikinciliğinin ardından bu sezondaki ilk galibiyetini kazandı.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan ve doğru lastik stratejisiyle kısa sürede liderliğe yükselen Max Verstappen, başarılı sürüşünü yarış sonuna kadar koruyarak Silverstone’dan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, kazandığı 25 puan ile pilotlar klasmanında puanını 77’ye çıkardı ve genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi.

Red Bull Racing Honda takımının diğer pilotu Taylandlı Alexander Albon yarışı 5’inci, Alpha Tauri Honda pilotu Danill Kvyat ise yarışı 10’ncu bitirerek Honda takımına önemli puanlar kazandırmayı başardı.

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