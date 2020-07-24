İngiltere Premier Lig’in başlama tarihi belli oldu

3 days önce
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İngiltere Premier Lig’de müjdeli haber geldi.

Yapılan resmi açıklamaya göre Premier Lig, 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’ta sona erecek.

İngiltere Premier Lig’in 2020-21 sezonunun açılış ve kapanış tarihi belli oldu.

Premier Lig’in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre 12 Eylül tarihinde başlayacak İngiltere Ligi, 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

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