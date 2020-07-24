İngiltere Premier Lig’in başlama tarihi belli oldu

İngiltere Premier Lig’de müjdeli haber geldi.

Yapılan resmi açıklamaya göre Premier Lig, 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’ta sona erecek.

İngiltere Premier Lig’in 2020-21 sezonunun açılış ve kapanış tarihi belli oldu.

Premier Lig’in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre 12 Eylül tarihinde başlayacak İngiltere Ligi, 23 Mayıs tarihinde sona erecek.