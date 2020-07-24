Yunanistan’da matem çanları çalınıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı kılınmasına saatler kala Yunanistan’da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çaldı.

86 yıl sonra ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya’ya akın ederken, Yunan basını da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini yas olarak nitelendirdi.

Namazın kılınmasına saatler kala Yunanistan’da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için “kara bir gün” yaşandığını belirtildi.

Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlanıyor.