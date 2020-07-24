Yunanistan’da matem çanları çalınıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi'nde Cuma namaz\u0131 k\u0131l\u0131nmas\u0131na saatler kala Yunanistan'da bir\u00e7ok kilisede bayraklar yar\u0131ya indirilirken, matem \u00e7anlar\u0131 \u00e7ald\u0131.\r\n86 y\u0131l sonra ilk namaz i\u00e7in binlerce ki\u015fi Ayasofya'ya ak\u0131n ederken, Yunan bas\u0131n\u0131 da Ayasofya'n\u0131n camiye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesini yas olarak nitelendirdi.\r\n\r\nNamaz\u0131n k\u0131l\u0131nmas\u0131na saatler kala Yunanistan'da kiliselerin \u00f6n\u00fcnde bulunan bayraklar yar\u0131ya indirildi.\r\n\r\nAgrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem \u00e7anlar\u0131 \u00e7al\u0131n\u0131rken, ak\u015fam saatlerinde de ilahiler okunaca\u011f\u0131 duyuruldu. Yunan d\u00fcnyas\u0131 i\u00e7in "kara bir g\u00fcn" ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtildi.\r\n\r\nYunan televizyonlar\u0131nda da Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi'ndeki Kuran tilaveti canl\u0131 olarak yay\u0131nlan\u0131yor.\r\n\r\n \r\n