10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu

Adana’nın 1’inci Amatör Küme takımlarından Aladağ Gücü, ön libero Oktay Karakan’la 10 kilogram pekmez karşılığında 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce farklı takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Oktay Karakan’ı kadrosuna katmak isteyen ancak maddi imkansızlıklar yaşayan kulübün başkanı Hüseyin Ayanoğlu, ilçede üretilen ‘andız pekmezi’ karşılığında teklif götürdü.

Karakan, başkan Ayanoğlu’nun 1 yıllık sözleşme karşılığında andız pekmezinden 10 kilogram verme teklifini kabul etti.

Tarafların anlaşmasıyla kulübün tesislerinde Ayanoğlu ile bir araya gelen Oktay Karakan, 10 kilogram pekmezin de getirildiği törende, kendisini 1 yıllığına Aladağ Gücü’ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

FINDIK KARŞILIĞINDA DA TRANSFER YAPILMIŞTI

Ordu Amatör Lig’de mücadele eden Korganspor, aylık bir çuval fındık karşılığında bir sağ bek bir de kaleci transfer etmişti.

Futbol severlerden yörenin en önemli tarım mahsulü olan fındık toplanmış, daha sonra sağ bek ve kaleye iki transfer yapılmıştı.

Samsun ASP Spor’dan Mustafa Partal ile Merzifonspor’dan kaleci Burak Karabayrak, aylık bir çuval fındık karşılığında, Korganspor’a transfer olmuştu.

Kırmızı beyazlı takım, iki futbolcuya da her ay 60 kiloluk birer çuval fındık vermeyi kabul etmişti.