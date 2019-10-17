Seçime sayılı günler kala ülkeyi karıştıran aday

2 hours önce
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Seçime sayılı günler kala ülkeyi karıştıran aday!

Kanada’da Polonya asıllı model Ania Krosinska, yaklaşan yerel seçimlerde Humber River – Black Creek bölgesi için aşırı sağcı Kanada Halk Partisi’nden aday olduğunu açıkladı.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen partiden aday olan Krosinska’nın kendisinin de bir göçmen olması çelişkileri beraberinde getirdi.

Charlie Riina ismini de kullanan ve Kanada’ya küçük yaşlarda Polonya’dan göç eden model Krosinska, seçim çalışmalarını sosyal medyadan aktif bir şekilde yürütüyor.

Başbakan Trudeau’nun Liberal Partisi’ne karşı aşırı sağcı Kanada Halk Partisi’nden (PPC) aday olan Krosinka, üzerinde Kanada bayrağı bulunan bikinisiyle paylaştığı fotoğrafın altına, “Size Disney hikayeleri anlatmayan tek gerçek parti” yazdı.

Krosinka seçim kampanyasını sosyal medyada aktif şekilde yürütüyor.

Bir diğer paylaşımında ise motosikletin üzerinde poz veren Krosinska’nın önünde de seçim kampanyasında kullandığı poster yer alıyor.

Daily Star’da yer alan haberde adaylık süreciyle ilgili konuşan model, kökeniyle gurur duyduğunu, ailesinin çoğunun hala Polonya’da yaşadığını söylerken, “Evet, ben bir modelim. Aynı zamanda anneyim ve aktivistim. Polonya’dan Almanya’ya, oradan da Kanada’ya giden bir göçmenim” ifadelerini kullandı.

Göçmen kökenli Krosinska’nın, göçmen karşıtı tutumuyla bilinen aşırı sağcı PPC’den aday olması, ülke basınında çelişki unsuru olarak gösterildi.

2019 Kanada federal seçimlerinin, 43. Kanada Parlamentosu’na Avam Meclisinin üyelerini seçmek üzere 21 Ekim’de yapılması planlanıyor.

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