Kaçakçılıktan gözaltına alınan kedi firar etti

3 hours önce
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Rusya’nın Tula şehrinde uyuşturucu tacirleri akıllara durgunluk veren bir yöntem ile uyuşturucu pazarlarken gelen ihbar üzerine polis operasyon yaptı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu tacirlerinin bir kediyi kullanarak uyuşturucu madde pazarladığını ve gelen ihbarlar üzerine olayın açığa çıktığını açıkladı.

Uyuşturucu tacirlerinin kedinin midesine uyuşturucu madde koydukları öğrenilirken müşteri ile anlaşılıp belirlenen kedi tasmasıyla kedinin müşterilere ‘hediye’ edildiği, müşterilerin ise hayvanı sahiplendiği izlenimi oluşturduğu öğrenildi.

Olay üzerine uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Eduard Dolgintsev (32) ve kedisi polis tarafından yakalandı.

Kedinin midesinde yapılan incelemede 5.79 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderilirken kedi ise hayvanat bahçesinde gözlem altında tutuldu.

UYUŞTURUCU TAŞIYAN KEDİ KAÇTI

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaydan sonra uyuşturucu tüccarı cezaevine gönderilirken kedi ise hayvanat bahçesinde gözlem altında tutuldu.

Olayla ilgili ilk duruşmada ise mahkeme heyeti kedinin incelenmesi için rapor istedi.

Fakat mahkeme heyetine bildirimde bulunan yetkililer kedinin hayvanat bahçesinden kaçtığını söyledi.

Mahkeme heyeti ise kedinin bulunması ve incelenmesi için karar çıkarırken duruşma başka bir tarihe ertelendi.

Sanığın evinde yapılan aramalarda ise toplam 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

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