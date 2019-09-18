Pekünspor FC yeni sezona hazır

4 hours önce
0 78 Bir dakikadan az

GEÇTİĞİMİZ günlerde yeni sezon hazırlıklarını oynadıkları maçla pekiştiren Pekünspor FC, müsabakanın ardından takım yöneticileri, oyuncuları ve taraftarlarının katıldığı bir yemekte bir araya geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Pekünspor FC, Başkan Halis Özer, Başkan Yardımcıları Alaattin Özdemir, Erol Özdemir ve Teknik direktör İsa Kaygusuz öncülüğünde mücadele edecek.

Pekünspor FC U16 Takımı

Genç ve dinamik oyuncu kadrosu ile ligin iddialı takımlarından biri haline gelen Pekünspor FC, bu sezonda yeni başarılara imza atacak.

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

18 July 2019
218

Anastasiadis, Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı

10 November 2018
216

“Derinya ve Aplıç kapıları açılmaya hazırdır”

1 October 2018
643

İngilizce bilmediği için oynamıyor!

6 August 2018
403

Anastasiadis görüşmeye hazır

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin