Pekünspor FC yeni sezona hazır

GEÇTİĞİMİZ günlerde yeni sezon hazırlıklarını oynadıkları maçla pekiştiren Pekünspor FC, müsabakanın ardından takım yöneticileri, oyuncuları ve taraftarlarının katıldığı bir yemekte bir araya geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Pekünspor FC, Başkan Halis Özer, Başkan Yardımcıları Alaattin Özdemir, Erol Özdemir ve Teknik direktör İsa Kaygusuz öncülüğünde mücadele edecek.

Genç ve dinamik oyuncu kadrosu ile ligin iddialı takımlarından biri haline gelen Pekünspor FC, bu sezonda yeni başarılara imza atacak.