Hollandalı yorumcunun Orkun Kökçü yorumu tepki çekti

HOLLANDA’NIN ünlü futbol yorumcularından Johan Derksen, Pazartesi akşamı canlı yayında Türk milli takımında oynamayı seçen Orkun Kökçü üzerinden Türkiye’ye küfretti. Derksen’in sözleri tepki çekti.

Eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle de sıkça gündeme gelen ve 29 yaşındaki kendi kızı Marieke tarafından ‘homofobik’ olmakla suçlanan Derksen’in hedefinde bu kez Feyenoord takımının Türkiye kökenli oyuncusu Orkun Kökçü vardı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, eski bir futbolcu ve gazeteci olan Johan Derksen, Veronica adlı özel televizyon kanalında yayınlan yeni programında, Kökçü’nün Hollanda yerine Türk Milli Takımı’nı seçmesine tepki gösterdi.

Kökçü’nün Hollanda’da doğup, büyüdüğünü ve bu ülkedeki tüm sosyal hizmetlerden yararlandığını söyleyen Derksen, onun Türk Milli Takımı’nı seçmesinin “Hollanda’ya hakaret olduğunu” savundu.

Hollandalı yorumcu, “Şimdi insanların düşüncesini açıklayamadığı, yargı kararı olmadan hapsedildiği, insan haklarının ihlal edildiği bir ülkede futbol oynayacak. Biri bunu bu çocuğa açıklayabilir mi?” dedi.

Derksen, Türkiye için, Hollanda dilinde ağır bir küfür olan ve aynı zamanda ‘değersiz, kötü ülke’ anlamına da gelen “Kutland” ifadesini kullandı.