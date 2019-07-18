Cenk Tosun transferinde bomba gelişme!

5 hours önce
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Cenk Tosun

İngiliz ekibi Everton’ta forma giyen ve Türkiye’nin milli futbolcu Cenk Tosun hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cenk Tosun, Premier Lig ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamamıştı.

Yıldız futbolcunun bu yaz Everton’dan ayrılarak eski takımı Beşiktaş’a geri dönebileceği iddia ediliyordu.

Kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili olarak Ada basınından gelen haberse gündeme bomba gibi düştü.
Cenk Tosun
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