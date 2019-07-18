Cenk Tosun transferinde bomba gelişme!

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiliz ekibi\u00a0Everton'ta forma giyen ve T\u00fcrkiye'nin\u00a0milli futbolcu\u00a0Cenk Tosun\u00a0hakk\u0131nda fla\u015f bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCenk Tosun, Premier Lig ekibinde beklentileri bir t\u00fcrl\u00fc kar\u015f\u0131layamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\nY\u0131ld\u0131z futbolcunun bu yaz Everton'dan ayr\u0131larak eski tak\u0131m\u0131 Be\u015fikta\u015f'a geri d\u00f6nebilece\u011fi iddia ediliyordu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKul\u00fcb\u00fcyle 2022 yaz\u0131na dek s\u00f6zle\u015fmesi bulunan 28 ya\u015f\u0131ndaki santrforun gelece\u011fiyle ilgili olarak Ada bas\u0131n\u0131ndan gelen haberse g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNSNO adl\u0131 internet sitesi, okuyucular\u0131yla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel haberinde Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'\u00fcn \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta i\u00e7inde Cenk'i kadrosuna katabilmek i\u00e7in resmi teklifte bulunaca\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\nHaberde Everton'un kadrosunu yeni bir forvetle g\u00fc\u00e7lendirebilmek i\u00e7in Tosun Pa\u015fa'y\u0131 satmas\u0131 gerekti\u011fi hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.\r\nCenk Tosun'un transfer d\u00f6neminin biti\u015finden evvel Schalke'ye imza atma ihtimalinin y\u00fcksek oldu\u011fu belirtildi.\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n