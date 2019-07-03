Yavru Vatan FC yeni yönetimiyle sahalara geri dönüyor

1995 yılında kurulan Yavru Vatan FC kısa bir aradan sonra gümbür gümbür sahalara geri dönüyor.

Uzan yıllar Türk Toplumu Futbol Federasyonunda yer alan ve toplum için hizmet veren Yavru Vatan Futbol Kulübü, yeni Başkan ve yönetimiyle birlikte sahalara geri dönmeye karar verdi.

Yavru Vatan FC yeni sezon için tüm hazırlıklarına şimdiden başladı ve 2019/2020 sezonu için iddia olduğunu belirtti.

Yavru Vatan FC yönetimi kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Başkan – Nafiya Horozoğlu

Asbaşkan – İbrahim Tümse

Genel Sekreter – Özkül Aliriza

Disiplin Sekreteri – Mehmet Nalbantoğlu

Maliye Sekreteri – Yaren Kuruovalı

Futbol Sorumlusu – Ümit Çıkıkçıoğlu

Antrenör – Hüseyin Cümbüş

Yardımcı Antrenör – Hasan Tabak

Yavru Vatan FC Başkanı yeni sezon özellikle gençlere yönelik güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti ve şöyle devam etti; “Yavru Vatan futbol kulübü uzun yıllardır emek koyarak Londra’da yaşayan toplum için hizmet vermiştir ve futbol arenasında başarılı bir performans sergilemiştir. Kısa bir aradan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz, amacımız hizmet ve gençlerimiz kazanmak. Bu nedenden dolayı gençlerimizi sokaktan veya kötü alışkanlık tutup futbola teşvik etmek için elimizden geleni yapacağız. Güzel bir ekip oluşturduk, güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”