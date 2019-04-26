London Turkish Master’lar Anlatya’ya gidiyor

LONDON Turkish Master’lar gelecek Mayıs ayında Antalya’da düzenlenecek olan uluslararası 45 yaş üstü turnuvaya katılmak üzere Türkiye’ye gidiyor.

London Turkish Master’lar 1-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası 45 üstü turnuvaya katılmak için Antalya’da olacaklar.

Mayıs’ın ilk haftası düzenlenecek olan uluslararası turnuvaya bir çok ülke katılım gösterecek. Londra’dan gidecek olan London Turkish Master’lar da turnuvaya katılarak kazanmak için mücadele edecek.

H1 P1: Antalya’da turnuyava katılacak olan London Master ekibi